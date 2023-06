La protesta in California

Proseguono le proteste davanti alla Saticoy elementary school di Los Angeles, negli Stati Uniti. Isituto in cui il mese scorso è stata bruciata la bandiera Lgbtq+ di un insegnante transgender. In questa scuola della California vengono trattate spesso le tematiche legate ai diritti della comunità arcobaleno, in particolare durante il mese del pride. Eventi contro cui hanno protestato diversi genitori.

“Nessuno sa rispondere al perché lo facciano in una scuola elementare e non nelle scuole superiori o medie, dove probabilmente è più appropriato”, ha detto una mamma con indosso una maglietta con la scritta: “Leave our kids alone” (“Lasciate stare i nostri bambini”). Non sono mancate le tensioni, per cui è stato necessario anche l’intervento della polizia di Los Angeles, accorsa per separare le fazioni di manifestanti. “Qui ci sarà un evento in cui si leggerà un libro che dice qualcosa del tipo: ‘Alcune famiglie hanno due mamme, alcune famiglie hanno una mamma e un papà, ecc’. E loro sono qui per protestare contro questa affermazione che oggi è contestabile in America”, ha detto una ragazza.

