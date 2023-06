Giudicato colpevole di due su tre capi d'accusa, la star di 'That's '70s Show' avrebbe abusato delle donne tra il 2001 e il 2003

L’attore Danny Masterson, star di “That ’70s Show”, è stato giudicato colpevole di stupro. Masterson è stato condotto fuori in manette da un’aula di tribunale di Los Angeles mercoledì e rischia una pena da 30 anni all’ergastolo dopo che una giuria lo ha dichiarato colpevole di due dei tre capi d’accusa di stupro nel suo secondo processo, in cui la Chiesa di Scientology ha giocato un ruolo centrale.

La giuria, composta da sette donne e cinque uomini, ha raggiunto il verdetto dopo essersi riunita per sette giorni. I giudici non sono riusciti a raggiungere un verdetto sul terzo capo d’accusa, che sosteneva che Masterson avesse violentato una fidanzata di lunga data. Masterson, 47 anni, sarà trattenuto senza cauzione fino alla sentenza. Non è stata fissata una data per la sentenza. “Sto provando una serie complessa di emozioni – sollievo, esaurimento, forza, tristezza – sapendo che il mio abusatore, Danny Masterson, dovrà rispondere del suo comportamento criminale”, ha dichiarato in un comunicato una delle donne, che Masterson conosceva come compagno di chiesa e che avrebbe subito le violenze nel 2003. Una seconda donna, il cui capo d’accusa ha lasciato la giuria in stallo, ha detto nella dichiarazione: “Mentre sono incoraggiata dal fatto che Danny Masterson affronterà una qualche punizione penale, sono devastata dal fatto che abbia evitato la responsabilità penale per la sua condotta contro di me”. Un portavoce di Masterson ha rifiutato di commentare, ma i suoi avvocati faranno quasi certamente appello. Dopo che a dicembre la giuria si è trovata in una situazione di stallo che ha portato all’annullamento del processo, i pubblici ministeri hanno ritentato il processo contro Masterson, affermando che ha drogato e violentato tre donne nella sua casa di Hollywood Hills tra il 2001 e il 2003.

“Vogliamo esprimere la nostra gratitudine alle tre donne che si sono fatte avanti e hanno coraggiosamente condiviso le loro esperienze“, ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón. La difesa ha sostenuto che gli atti erano consensuali e ha tentato di screditare i racconti delle donne evidenziando i cambiamenti e le incongruenze nel corso del tempo, che a loro dire mostravano segni di coordinamento tra loro.

La Chiesa di Scientology ha svolto un ruolo significativo nel primo processo, ma probabilmente ancora più importante nel secondo. Il giudice Charlaine F. Olmedo ha permesso la testimonianza di un ex funzionario della dirigenza di Scientology. La chiesa ha dichiarato in un comunicato dopo il verdetto che “l’introduzione della religione in questo processo è stata una violazione senza precedenti del Primo Emendamento e colpisce i diritti di ogni americano al giusto processo”. Le tensioni in aula tra attuali ed ex scientologist sono state forti e sono trapelate anche nelle testimonianze, con le accusatrici che hanno detto di essersi sentite intimidite da alcuni membri presenti in aula.

Le donne hanno testimoniato che quando hanno denunciato Masterson ai funzionari della chiesa, è stato detto loro che non erano state violentate, sono state sottoposte a programmi di etica e sono state avvertite di non rivolgersi alle forze dell’ordine. “Sono state violentate, sono state punite per questo e sono state oggetto di ritorsioni”, ha detto il vice procuratore distrettuale Reinhold Mueller ai giurati nella sua arringa finale. “Scientology ha detto loro che non c’è giustizia per loro”. La chiesa ha definito “uniformemente false” le “testimonianze e le descrizioni delle credenze di Scientology” durante il processo.

