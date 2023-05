Francisco Oropeza è stato catturato dopo una fuga durata quasi 4 giorni

È stato arrestato al termine di una caccia all’uomo durata quattro giorni in Texas l’uomo accusato di avere ucciso 5 vicini vicino Houston. Lo sceriffo della contea di San Jacinto, Greg Capers, ha riferito che Francisco Oropeza, 38 anni, è stato trovato nascosto nell’armadio di casa, sotto una pila di biancheria, dopo che gli agenti sono intervenuti a seguito di una soffiata. L’arresto è avvenuto non lontano dal luogo della sparatoria, a circa 30 chilometri dalla casa dell’uomo nella cittadina rurale di Cleveland. È qui che venerdì poco prima di mezzanotte ora locale l’uomo era andato dai vicini con un fucile e aveva sparato contro di loro dopo che gli era stato chiesto di allontanarsi anziché sparare in cortile perché gli spari stavano tenendo sveglio un bambino. Fra le vittime c’è un bambino di 9 anni.

Chi sono le vittime dell’agguato

Oropeza sarà accusato di cinque capi d’accusa per omicidio e la cauzione è stata fissata a 5 milioni di dollari. Tutte le vittime provenivano dall’Honduras: sono state identificate come Diana Velazquez Alvarado, 21 anni; Julisa Molina Rivera, 31 anni; Jose Jonathan Casarez, 18 anni; Sonia Argentina Guzman, 25 anni; e Daniel Enrique Laso, 9 anni. Wilson Garcia, che è sopravvissuto alla sparatoria, ha raccontato che gli amici e i familiari presenti in casa hanno cercato di nascondersi e di proteggersi e proteggere i bambini dopo che Oropeza si è avvicinato all’abitazione e ha iniziato a sparare, uccidendo prima la moglie sulla porta d’ingresso. “Ora possono stare tranquilli, perché è dietro le sbarre”, ha detto lo sceriffo Capers parlando delle famiglie delle vittime. “Vivrà la sua vita dietro le sbarre”, ha aggiunto.

La caccia all’uomo con droni e unità cinofile

L’arresto è avvenuto nei pressi di Conroe, ponendo fine a quella che era diventata una caccia sempre più estesa che aveva coinvolto più di 250 persone. La soffiata che ha messo fine all’inseguimento è arrivata alle 17.15 locali e poco più di un’ora dopo Oropeza era in custodia, ha dichiarato l’agente speciale aggiunto dell’Fbi Jimmy Paul. Secondo le autorità dell’immigrazione Usa, il presunto killer è un cittadino messicano che è stato espulso quattro volte tra il 2009 e il 2016. Un portavoce dell’Fbi ha riferito che non rivelerà l’identità della persona che ha fatto la soffiata, una delle oltre 200 soffiate ricevute dagli investigatori. Il governatore repubblicano Greg Abbott aveva offerto 50mila dollari di ricompensa. Le autorità non hanno precisato neanche chi sia il proprietario della casa in cui è avvenuto l’arresto, né se Oropeza lo conoscesse o se qualcun altro si trovasse all’interno al momento della cattura. Non è stato neanche precisato se Oropeza sia stato aiutato durante la fuga da amici o familiari, né dove fosse stato dopo la fuga da Cleveland, che secondo le autorità è avvenuta a piedi. Durante la caccia all’uomo, che si è allargata fino a comprendere il setacciamento di una foresta molto boscosa a pochi chilometri dalla scena del crimine, sono stati utilizzati droni e unità cinofile.

Le vittime verranno rimpatriate in Honduras

Un funzionario governativo dell’Honduras ha dichiarato che i corpi di quattro delle vittime verranno rimpatriati. Mentre Diana Velasquez Alvarado sarà sepolta negli Stati Uniti su richiesta della sorella e del marito, ha dichiarato Wilson Paz, direttore generale del servizio di protezione dei migranti dell’Honduras. Osman Velasquez, padre di Diana, ha riferito che la figlia aveva ottenuto di recente la residenza e che 8 anni fa si era recata negli Stati Uniti senza documenti con l’aiuto di una sorella, che già viveva lì. “La sorella mi ha convinto a lasciarle prendere mia figlia. Mi ha detto che gli Stati Uniti sono un Paese ricco di opportunità e questo è vero”, ha detto. Nell’offrire la ricompensa per la cattura del responsabile, il governatore Abbott ha definito le vittime “immigrati illegali”, un’affermazione parzialmente falsa che il suo ufficio ha ritrattato e di cui lo stesso governatore si è scusato lunedì dopo aver suscitato una bufera di reazioni per aver attirato l’attenzione sul loro status di immigrati. La portavoce di Abbott, Renae Eze, ha dichiarato di aver appreso che una delle vittime potrebbe essere stata nel Paese legalmente. Dopo l’offerta di 50mila dollari da parte di Abbott, altri hanno offerto una ricompensa aggiuntiva di 30mila dollari, portando a 80mila dollari il totale della ricompensa.

