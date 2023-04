Il tycoon dalla Florida: "Tornerò alla Casa Bianca e risolverò la guerra tra Russia e Ucraina"

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto di non aver commesso alcun reato in seguito all’incriminazione del mese scorso. “Non c’è nessun crimine. Sono stato incriminato per nessun reato“, ha detto parlando a una cena repubblicana in Florida. Un gran giurì di Manhattan ha votato l’incriminazione dell’ex presidente repubblicano per accuse legate a pagamenti di denaro non richiesti effettuati per suo conto durante la campagna presidenziale del 2016. Trump, che è diventato il primo ex presidente degli Stati Uniti a essere accusato di un reato, si è dichiarato non colpevole dei 34 capi d’accusa in un’aula di tribunale di Manhattan. Durante il discorso ha anche ribadito che se dovesse vincere le elezioni del 2024 porrebbe fine alla guerra in Ucraina prima di entrare nello Studio Ovale. “Risolverò la questione molto rapidamente”, ha detto tra gli applausi dei presenti.

