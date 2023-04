Il tycoon contro il presidente francese

“Macron è un mio amico e ora va in Cina a leccare i piedi” a Xi Jinping. Lo ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di un’intervista a Fox News. Secondo Trump “ci troviamo in un mondo impazzito che sta esplodendo nel quale gli Stati Uniti non dicono assolutamente nulla”. La Francia, ha concluso Trump, “sta andando con la Cina”. Dopo l’incontro con il presidente cinese, Xi Jinping, a Pechino, il presidente francese Emmanuel Macron aveva esortato gli europei a non essere “vassalli” degli Stati Uniti nelle relazioni con il Paese asiatico.

