La polizia sta indagando sull'accaduto

Una sparatoria in un centro commerciale del Delaware ha lasciato tre persone ferite e costretto i clienti a evacuare la zona. La Polizia di Stato del Delaware ha dichiarato che sta indagando sull’accaduto: “Possiamo confermare che ci sono 3 vittime che sono state ferite da colpi di arma da fuoco e trasportate in un ospedale della zona per le cure mediche”, ha detto la polizia in un tweet. “Al momento non ci sono problemi di sicurezza pubblica al Christiana Mall e nell’area circostante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata