Si parla di oltre 600mila metri quadrati di terreni in fumo

Evacuazioni in Oklahoma, vicino a Weatherford, per un gigantesco incendio. L’Oklahoma Forestry Service ha definito l’incendio come Route 66 Fire. Si parla di oltre 600mila metri quadrati di terreni in fumo. CREDIT KOCO

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata