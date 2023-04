Centinaia di reporter e videomaker aspettano l'incriminazione del tycoon

Centinaia di giornalisti hanno trascorso la notte fuori dal tribunale di New York in attesa di Donald Trump. Oggi è infatti il giorno dell’incriminazione formale del tycoon nell’udienza preliminare a suo carico nel caso che coinvolge la pornostar Stormy Daniels e che lo vede accusato di una trentina di reati penali. Il 45° presidente è atteso per le 14.15 locali, le 20.15 italiane, nell’edificio della procura di Manhattan dove sono state però vietate le riprese.

