Il presidente americano: "Stiamo parlando di energia nucleare, non di armi. Aiea approva"

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i leader di Australia e Regno Unito hanno annunciato che l’Australia acquisterà sottomarini d’attacco a propulsione nucleare da Washington. Lo farà per modernizzare la propria flotta in un contesto di crescente preoccupazione vista l’influenza della Cina nell’Indo-Pacifico. Biden si è recato a San Diego per incontrare il primo ministro australiano Anthony Albanese e il premier britannico Rishi Sunak, che hanno salutato la partnership nucleare, avviata 18 mesi fa, con l’acronimo AUKUS (Australia, Regno Unito e Stati Uniti). “Stiamo parlando di energia nucleare, non di armi nucleari. E’ fondamentale che tutti lo capiscano. Abbiamo lavorato con l’Aea. Loro approvano quello che stiamo facendo”, ha detto il numero uno della Casa Bianca.

