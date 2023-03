Si tratta del secondo deragliamento di treni della compagnia in Ohio nel giro di un mese

Circa 20 vagoni di un treno merci della Norfolk Southern sono deragliati sabato sera nei pressi di Springfield, in Ohio. Si tratta del secondo deragliamento di treni della compagnia in Ohio nel giro di un mese, secondo quanto riferito dai funzionari. Ma a differenza del deragliamento del 3 febbraio a East Palestine, sembra non ci fossero materiali pericolosi sul treno né passeggeri. WKEF – Mandatory credit Dayton 24/7 Now

