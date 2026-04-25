25 aprile, Mattarella: "Si leva ancora oggi una sola invocazione: pace"

“Le dittature che avevano scatenato il Secondo conflitto mondiale avevano fatto della retorica della guerra un valore. Contro il loro disegno, dai morti tra la popolazione civile, dai militari caduti, dalle vittime dei campi di concentramento, si levava – e si leva – una sola invocazione: pace. La pace per ogni persona. La pace come diritto di ogni popolo. La pace per ogni Paese. Questo il senso della

Resistenza. Opporsi alla violenza dell’uomo sull’uomo“. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della

Cerimonia dell’81esimo Anniversario della Liberazione a San Severino Marche. “Fu per rispondere a questo appello accorato che la comunità internazionale progettò, con l’Onu, di ambire a liberare il mondo dall’incubo della guerra e, con il disegno dell’unità europea, di liberarne il nostro continente”, ha aggiunto Mattarella, sottolineando che “in questi ultimi anni stiamo assistendo, dolorosamente, ad antistoriche velleità di affievolire se non addirittura rimuovere quei percorsi. Dimenticando o ignorando che reagire alla guerra fra i popoli significa dar fiducia a istituzioni comuni di pace, renderle più autorevoli ed efficienti: un impegno oggi, in questo periodo, tanto più

indispensabile. Così come per quella opera di costruzione della pace attraverso la cooperazione che gli italiani e i popoli europei hanno realizzato sulle ceneri del nazifascismo e sulle rovine del comunismo sovietico”. Al termine del suo discorso, al capo dello Stato è stata tributata una lunga standing ovation dal pubblico presente.