25 Aprile, a Milano Forza Italia Giovani in corteo: "Antifascismo valore di tutti"

“L’antifascismo è un valore che appartiene a tutti, se oggi siamo qui a fare politica e perché siamo liberi, per cui dobbiamo festeggiare il 25 Aprile. Lo sbaglio è stato non esserci negli anni passati, l’antifascismo è di tutti e noi siamo qua fieramente”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Piazza, segretario di Forza Italia giovani Milano, a margine del corteo del 25 Aprile a cui la giovanile azzurra partecipa. Sulle parole fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, che aveva detto di non celebrare la Liberazione ma San Marco, Piazza ha detto: “Io sono molto contento da quando Vannacci è uscito dalla coalizione. Io come tutti i ragazzi di Forza Italia, giovani sono molto distante da quelle idee che consideriamo antidemocratiche e irrispettose”.