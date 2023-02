Secondo il Pentagono avrebbe sorvolato siti sensibili per raccogliere informazioni

Nei cieli americani è stato avvistato un presunto pallone aerostatico di sorveglianza cinese. Il Pentagono lo ha monitorato e ha deciso di non abbatterlo per salvaguardare la vita delle persone a terra. Uno dei luoghi in cui il pallone è stato avvistato è il Montana (dove è stato girato il video da un cittadino), Stato in cui si trova uno dei tre campi di missili nucleari della nazione, la Malmstrom Air Force Base. Secondo i funzionari del dipartimento di Difesa il pallone aerostatico starebbe sorvolando siti sensibili per raccogliere informazioni.

