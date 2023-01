Il 29enne picchiato da cinque agenti. Proteste in molte città americane

Le autorità di Memphis, come annunciato, hanno diffuso il video che mostra l’arresto del giovane afroamericano Tyre Nichols, fermato durante un controllo stradale, e il violento scontro che ha portato alla sua morte. Il 29enne è infatti deceduto tre giorni dopo per le conseguenze del pestaggio. Cinque agenti di Memphis sono accusati di omicidio di secondo grado e altri capi di imputazione, tra cui aggressione e rapimento. Nelle immagini si vedono gli agenti tenere fermo Nichols e colpirlo ripetutamente mentre lui invoca, urlando, sua madre. I filmati, realizzati con le videocamere delle divise degli stessi poliziotti, sono in tutto quattro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata