Il 29enne, brutalmente picchiato da cinque agenti, è morto dopo tre giorni per le ferite riportate. Biden furioso

Esplode la protesta negli Stati Uniti dopo che le autorità di Memphis, in Tennessee, hanno rilasciato il video del brutale pestaggio commesso da cinque agenti afroamericani ai danni di un 29enne, morto tre giorni dopo per le ferite riportate. La vittima è Tyre Nichols, anche lui nero, fermato per eccesso di velocità. Le immagini hanno scatenato manifestazioni di protesta in numerose città americane, da Detroit a New York. Altre sono state programmate a Boston, Chicago e Portland.

La famiglia chiede proteste pacifiche

I parenti di Nichols dal canto loro hanno esortato i sostenitori a protestare pacificamente. “Non voglio che bruciamo la nostra città, distruggendo le strade, perché non è quello che mio figlio rappresentava – ha detto la madre di Nichols, RowVaughn Wells – Se voi ragazzi siete qui per me e Tiro, allora protesterete pacificamente”.

Biden: “Indignato per video pestaggio Nichols, protesta sia pacifica”

Joe Biden ha dichiarato di essere “indignato” dopo aver visto il video del pestaggio di Tyre Nichols da parte della polizia di Memphis. Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto una “protesta pacifica”.

