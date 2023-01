A Memphis alta la tensione dopo l'uccisione di un altro afroamericano durante un arresto. Biden invita alla calma

Le autorità di Memphis diffonderanno oggi, dopo le 18 (ora locale), il video dell’arresto di Tyre Nichols. Ieri, cinque agenti di polizia sono stati accusati della morte del giovane afroamericano, avvenuta il 7 gennaio a seguito di un controllo stradale. Il 29enne Nichols venne ricoverato in ospedale a causa delle lesioni subite durante l’arresto e morì tre giorni dopo. L’avvocato della famiglia, Ben Crump, ha descritto l’arresto come un’aggressione brutale e prolungata, che “ricorderà per molti aspetti Rodney King“, in riferimento al pestaggio ad opera della polizia avvenuto a Los Angeles nel 1991, che scatenò una serie di violente proteste nella città e a livello nazionale. Per il timore che la diffusione delle immagini possa innescare un’ondata di indignazione e proteste, le autorità hanno lanciato un appello alla calma, chiedendo che ogni manifestazione si svolga in modo pacifico.

La Capitol Police di Washington ha rafforzato la vigilanza intorno a Capitol Hill, in vista della diffusione al pubblico delle immagini del brutale arresto. Secondo quanto riporta Politico, i dipartimenti di polizia non solo di Washington, ma di tutto il Paese, stanno rafforzando le misutre di sicurezza, per prevenire eventuali manifestazioni di protesta violente.

Biden invita alla calma su morte Tyre Nichols

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill porgono “più sentite condoglianze alla famiglia di Tyre Nichols”, il giovane afroamericano morto dopo essere stato fermato da cinque agenti ora incriminati per omicidio di secondo grado. “La famiglia di Tyre merita un’indagine rapida, completa e trasparente”, si legge in una nota della Casa Bianca. “Mentre gli americani sono in lutto, il Dipartimento di Giustizia conduce le sue indagini e le autorità statali continuano il loro lavoro, mi unisco alla famiglia di Tyre nel chiedere una protesta pacifica”, prosegue Biden. “L’indignazione è comprensibile, ma la violenza non è mai accettabile. La violenza è distruttiva e contro la legge. Non ha posto nelle proteste pacifiche in cerca di giustizia”. “La morte di Tyre ci ricorda dolorosamente che dobbiamo fare di più per garantire che il nostro sistema di giustizia penale sia all’altezza della promessa di giustizia equa e imparziale, parità di trattamento e dignità per tutti”, aggiunge il presidente Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata