L'annuncio del presidente Biden: "Con i nostri tank Kiev raggiungerà obiettivi strategici"

Gli Stati Uniti consegneranno all’Ucraina 31 carri armati Abrams M1, per un valore di 400 milioni di dollari. Lo ha riferito in un briefing riservato un alto funzionario delll’Amministrazione Biden poco prima dell’intervento annunciato del presidente Usa. Per Washington si tratta di un “impegno a lungo termine”. L’annuncio Usa fa seguito a una serie di consultazioni “a tutti i livelli” con i leader e i responsabili della Difesa europei, ha detto il funzionario, riferendo che il presidente Joe Biden ha “più volte” parlato con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Biden, con Abrams Kiev raggiungerà obiettivi strategici

In conferenza stampa, il presidente Joe Biden ha poi confermato ufficialmente l’invio all’Ucraina di 31 carri armati Abrams M1 specificando che i tank consentiranno a Kiev di “difendere” il proprio territorio e di conseguire “obiettivi strategici”, rafforzando le sue capacità a “lungo termine”. La fornitura degli Abrams equivale a un “battaglione”, ha detto il presidente Usa parlando alla Casa Bianca, mentre alle sue spalle erano presenti il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il segretario di Stato, Antony Blinken. Gli Usa, ha aggiunto, forniranno a Kiev anche le parti di ricambio e l’equipaggiamento necessario per la gestione dei tank.

Addestramento su Abrams inzierà presto, ci vorrà tempo

L’addestramento dei militari ucraini all’uso dei carri armati Abrams M1 inizierà “il prima possibile” ha detto il presidente Usa Joe Biden, spiegando che “ci vorrà del tempo” per garantire che i militari ucraini siano “pienamente preparati” all’uso dei tank sul campo di battaglia.

Italia sta inviando a Kiev artiglieria

Il capo della Casa Bianca ha poi spiegato che l’Italia sta inviando all’Ucraina “artiglieria”. Biden ha riferito della sua telefonata con la premier Giorgia Meloni e gli altri leader europei, elencando le forniture di armi all’Ucraina da parte degli alleati Nato.

Il presidente Joe Biden ha poi voluto ringraziare particolarmente il cancelliere tedesco Olaf Scholz “per la sua leadership” e per “l’incrollabile impegno della Germania” nel sostegno all’Ucraina. La Germania, ha detto, “si è veramente fatta avanti”.

Usa e Europa totalmente uniti in sostegno a Kiev

Gli Stati Uniti e l’Europa sono “totalmente uniti” nel sostegno all’Ucraina ha spiegato il presidente americano che ha poi aggiunto: “se la Russia ritirasse le sue truppe, la guerra potrebbe finire “oggi”. Vladimir Putin, ha detto ancora Biden, “si sbagliava” all’inizio della guerra e “continua a sbagliarsi” oggi.

Ci vorranno mesi per consegna tank a Kiev

I 31 tank Abrams M1 che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina verranno “appositamente prodotti” e non saranno prelevati dall’arsenale del Pentagono. Lo ha riferito in un briefing riservato un alto funzionario delll’Amministrazione Biden, prima dell’intervento annunciato del presidente Usa. Ci vorranno “mesi” per l’effettiva consegna dei carri armati, ha aggiunto.

