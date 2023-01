Il momento in cui il maltempo si abbatte sulla città di LaGrange

La tempesta che ha devastato Georgia e Alabama, negli Usa, ha prodotto anche diversi tornado, 35 secondo i primi conteggi. Le telecamere di sicurezza di una ditta a LaGrange, in Georgia, hanno catturato il momento in cui il vento forte fa ribaltare un gigantesco camion sulla strada, sollevando poi polvere e distruggendo parti di cartelli stradali e capannoni nell’area. CREDIT VAUGHAN EXPRESS INC.

