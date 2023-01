(LaPresse) Il ministro della Giustizia Merrick Garland ha annunciato la nomina di Robert Hur a procuratore speciale per la vicenda dei documenti top secret, risalenti all’Amministrazione Obama-Biden, rinvenuti nell’ufficio privato e nell’abitazione dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Hur, nominato dall’allora capo della Casa Bianca Donald Trump, è stato in passato procuratore in Maryland. Attualmente, lavora in uno studio legale di Washington.

