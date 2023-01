In una dichiarazione a Nbc News, la Federal Aviation Administration (Faa) ha detto che si lavora al ripristino

Tutti i voli negli Stati Uniti sono stati bloccati a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration, agenzia del dipartimento dei Trasporti statunitense. Lo riporta Sky news Usa. Molte persone su Twitter hanno raccontato di essere rimaste a terra a causa del tilt.

In una dichiarazione a Nbc News, la Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato: “La Faa sta lavorando per ripristinare il suo sistema di avviso per le missioni aeree. Stiamo eseguendo i controlli di convalida finali e ripopolando il sistema ora. Le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale sono interessate. Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”.

Alle 6.30 circa della costa orientale degli Stati Uniti (le 12.30 ora italiana), il sito web di monitoraggio dei voli FlightAware segnalava 760 aerei in ritardo all’interno del Paese, in entrata o in uscita, e 91 cancellazioni.

Precisamente la Federal Aviation Administration (FAA) è al lavoro per ripristinare quello che è noto come Notice to Air Missions System (NOTAMs): si tratta di un sistema di avvisi che vanno da informazioni sui lavori di costruzione negli aeroporti a restrizioni di volo urgenti o apparecchiature in avaria e a tutti i voli, sia commerciali che militari, è richiesto di passare attraverso il sistema. Inizialmente il NOTAMs era disponibile con una linea telefonica diretta, ma con l’avvento di internet questa modalità è stata eliminata. L’agenzia FAA ha fatto sapere che alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, ma che “le operazioni del sistema dello spazio aereo nazionale rimangono limitate”. La maggior parte dei ritardi è al momento lungo la costa est degli Usa.

Blocco voli fino alle 9 locali, oltre 1.200 ritardi

Tutti i voli in partenza dagli Stati Uniti sono stati bloccati fino alle 9 ora di Washington (le 15 in Italia). La Federal Aviation Administration (Faa) ha lavorato per ripristinare il suo sistema di avviso per le missioni aeree, che avvisa i piloti di potenziali pericoli lungo la rotta di volo. Lo riporta Sky News Usa. Circa 1.230 i voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti che sono stati ritardati oggi, secondo il sito di monitoraggio FlightAware, mentre 108 voli sono stati cancellati.

