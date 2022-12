Sono arrivati dal Texas a bordo di tre pullman, è l'ennesimo attacco dei governatori repubblicani contro l'amministrazione Trump

Migranti arrivati a bordo di tre pullman sono stati ‘scaricati’ di fronte la residenza a Washington della vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, alla vigilia di Natale. È l’ennesimo attacco dei governatori degli Stati repubblicani del sud contro l’amministrazione di Joe Biden, in protesta contro la politica della Casa Bianca sull’immigrazione. I migranti, vestiti con indumenti leggeri completamente inadatti alle temperature gelide della capitale, si ritiene che arrivino dal Texas, come riferito dai media locali. Il governatore Greg Abbott, in prima fila nella battaglia contro l’amministrazione federale, ha già inviato in passato altri due pullman carichi di migranti, seguendo le orme dei colleghi repubblicani Doug Ducey della Florida e Ron DeSantis, governatore della Florida e aspirante candidato Gop alla Casa Bianca.

