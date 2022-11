Il presidente americano esorta i concittadini a votare ma sul voto dichiara: "Vinceremo in Senato, difficile alla Camera"

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esorta gli americani a recarsi alle urne per le elezioni di Midterm. “In America non si molla. Dobbiamo solo ricordare chi siamo”, scrive su Twitter il capo della Casa Bianca nel giorno delle elezioni di Metà Mandato.

It’s Election Day, America. Make your voice heard today. Vote. — President Biden (@POTUS) November 8, 2022

“È il giorno delle elezioni, America. Fate sentire la vostra voce oggi. Votate”, ha scritto ancora l’inquilino della Casa Bianca.

Il capo della Casa Bianca: “Vinceremo al Senato ma per la Camera sarà dura”

“Sarà dura, ma penso che possiamo farcela. Credo che vinceremo al Senato, ma per la Camera sarà più dura”. Così il presidente Joe Biden, di ritorno da un comizio in Maryland, ha risposto ai cronisti che sul South Lawn della Casa Bianca gli chiedevano un pronostico sul voto di midterm.

Giornata a porte chiuse

Joe Biden trascorrerà la giornata elettorale senza che al momento siano in programma per lui interventi pubblici. Nell’agenda ufficiale della giornata la Casa Bianca ha finora indicato solamente la consueta lettura del briefing che viene quotidianamente recapitato al presidente. In mattinata, il presidente ha registrato un’intervista per il D.L. Hughley Show, che verrà trasmessa nel pomeriggio, nella quale ha discusso delle azioni della sua Amministrazione per la comunità afroamericana. Il team politico del presidente seguirà la giornata elettorale nell’Eisenhower Executive Office Building, adiacente la Casa Bianca, in contatto con i vertici del Partito democratico. In serata, Biden dovrebbe seguire in televisione l’esito del voto nei vari Stati insieme ai suoi consiglieri più stretti. Secondo i sondaggi, è molto difficile che i Democratici possano mantenere il controllo della Camera dei rappresentanti. Più incerto il voto del Senato, dove la nuova maggioranza sarà determinata da una manciata di sfide testa a testa in alcuni Stati-chiave.

