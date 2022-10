Il presidente americano vota insieme alla nipote

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deposto la scheda nell’urna in un seggio a Wilmington, in Delaware, allestito per il voto anticipato delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, in programma l’8 novembre. Il capo della Casa Bianca era accompagnato dalla nipote Natalie, 18 anni, al suo primo voto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata