È successo nel nord del Mississippi: il pilota è stato arrestato all'atterraggio

(LaPresse) Un aereo rubato ha sorvolato il nord del Mississippi questa mattina. La polizia ha evacuato un negozio di Walmart dopo che il pilota ha minacciato di schiantarvisi contro. Anche un minimarket che era nelle vicinanze è stato evacuato. L’aereo ha iniziato a sorvolare Tupelo verso le 5 del mattino. Circa quattro ore dopo era ancora in volo, ma si era allontanato dalla cittadina. La polizia ha detto di aver contattato direttamente il pilota. “I cittadini sono pregati di evitare l’area fino a quando non verrà dato il via libera”, hanno scritto gli agenti. Dopo circa cinque ore di volo intorno al Mississippi, l’aereo è atterrato in sicurezza e il pilota è stato arrestato.

