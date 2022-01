I video del primo cittadino: "Lavoratori in strada per liberare le vie, state a casa se potete"

(LaPresse) Una violenta tempesta di neve ha colpito diverse zone degli Stati Uniti, tra le quali la città di New York. Il sindaco, Eric Adams, ha postato diversi video sui social per mostrare la condizione delle strade e rassicurare i cittadini: “Il Dipartimento è attivo per pulire le strade, per permettere alla città di continuare a muoversi” ha spiegato Adams, chiedendo a coloro che non hanno necessità di uscire di casa di restare nelle proprie abitazioni. Circa 15 i centimetri caduti nelle prime ore di tempesta a Nyc. Almeno 4500 i voli cancellati in diversi Stati.

Thank you to @NYCSanitation, @nycemergencymgt, our City workers, and New Yorkers across all five boroughs who dug in to keep our streets clear today! pic.twitter.com/6f1iqUHALI

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 30, 2022