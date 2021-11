Sconfitta per il partito di Biden nello stato dell'est. L'ex poliziotto afroamericano alla guida della Grande Mela. A Boston vince Michelle Wu

L’ex capitano di polizia Eric Adams, democratico, ha vinto la corsa a primo cittadino di New York battendo il repubblicano Curtis Sliwa e diventerà il secondo sindaco afro-americano della città (dopo David Dinkins, che ha ricoperto l’incarico dal 1990 al 1993). A Boston intanto fa la storia Michelle Wu, figlia di immigrati taiwanesi, eletta prima sindaca e asiatico-americana alla guida della città.

Il repubblicano Glenn Youngkin ha vinto la corsa a governatore della Virginia, battendo il democratico Terry McAuliffe già governatore dal 2014 al 2018. Il risultato costituisce uno schiaffo per Joe Biden: l’attuale presidente l’anno scorso aveva vinto in Virginia contro Donald Trump con un ampio margine del 10%, dunque la vittoria del Gop è un campanello d’allarme per i Dem in vista delle elezioni di midterm dell’anno prossimo.

