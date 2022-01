La bodycam dei poliziotti ha ripreso gli attimi dopo lo scoppio

(LaPresse) Una persona è morta e almeno otto sono rimaste ferite per un’esplosione nel Bronx, a New York, sembra causata da una fuga di gas. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 11 del mattino del 18 gennaio in un edificio: il sindaco di Nyc ha detto che i feriti non sono nove, come inizialmente comunicato, ma otto e che due sono in ospedale, ricoverati in condizioni serie. Le immagini di una bodycam di un poliziotto del New York Police Department mostrano l’edificio collassato: un centinaio i vigili del fuoco impiegati. Il 9 gennaio c’era stato un episodio simile nel Bronx con un incendio che aveva ucciso 17 persone.

