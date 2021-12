Almeno 70 morti solo nello stato americano, dove è stato imposto il coprifuoco dalle 19

(LaPresse) Sono almeno 70, solo in Kentucky, i morti causati dai tornado che hanno flagellato gli Stati Uniti. L’ultimo bilancio provvisorio dell’ondata di maltempo che ha colpito almeno sei stati è stato fornito dal governatore Andy Beshear che ha dichiarato lo stato d’emergenza. Completamente rasa al suolo la città di Mayfield, proprio in Kentucky, dove è stato imposto il coprifuoco dalle 19. Le tempeste hanno provocato danni e vittime anche in Arkansas, Illinois, Missouri, Mississippi, Tennessee. “Una tragedia inimmaginabile”, ha commentato il presidente Usa Joe Biden assicurando aiuti e risorse per i soccorsi agli stati colpiti.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021