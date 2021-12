Forze in antisommossa circondano la zona e lo bloccano

(LaPresse) Il momento dell’arresto dell’uomo che giovedì si è presentato, armato, davanti alla sede dell’Onu di New York che è stata chiusa per diverse ore e circondata da forze dell’ordine in antisommossa. Alle persone all’interno del quartier generale delle Nazioni Unite è stato inizialmente detto di ripararsi all’interno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata