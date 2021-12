Sul posto è arrivato un passiccio dispiegamento di polizia

Un uomo armato individuato all’esterno del palazzo delle Nazioni Unite a New York ha messo in allarme Manhattan. Il dipartimento di polizia ha confermato al Sun di avere ricevuto diverse chiamate a riguardo. Sul posto è arrivato un passiccio dispiegamento di polizia. In un video si vede un uomo bianco con i capelli grigi e indosso un maglione rosso e una giacca beige che cammina avanti e indietro davanti al Palazzo di vetro. Sembra che si punti addosso una grossa pistola mentre i poliziotti lo tengono sotto controllo. La zona è stata transennata.

