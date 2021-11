Intervento di 4 ore alla Camera per McCarthy, il voto slitta

Un intervento fiume da oltre quattro ore ha costretto a rinviare il voto sul maxi piano da quasi 2mila miliardi di Joe Biden per contrastare la crisi climatica ed estendere tutele sociali. E’ stato il leader dei repubblicani alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, a mettere in atto l’ostruzionismo che ha costretto la presidenza democratica, a notte fonda, a ricovocare l’assemblea nella giornata di oggi. Il provvedimento, appena approvato dal Senato, dovrebbe ricevere il via libera dei deputati oggi pomeriggio, ora italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata