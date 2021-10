I meteorologi hanno rilevato venti fino a 193 km/h

(LaPresse) Un tornado con forti venti fino a 193 chilometri orari, ha distrutto case, edifici e auto nella cittadina di Fredericktown, a sud di Saint Louis, nello stato americano del Missouri. Lo conferma il National Weather Service degli Stati Uniti. Tutta la città è rimasta senza corrente elettrica. Al momento non ci sono notizie su eventuali feriti, ma resta alta l’allerta tornado in tutto lo Stato. NO ARCHIVIO

