Così il presidente degli Stati Uniti ricorda l'ex Segretario di Stato

(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ricordato l’ex segretario di Stato Colin Powell, morto per alcune complicazioni covid, definendolo un “caro amico e patriota”. Parlando al South Lawn della Casa Bianca durante un evento con la First Lady Jill Biden in onore degli insegnanti statali e nazionali dell’anno, Biden ha ricordato Powell come “uno dei nostri grandi leader militari e un uomo perbene”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata