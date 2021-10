L'annuncio della famiglia su Facebook. Fu capo della diplomazia statunitense durante la presidenza di George W. Bush. La scomparsa per complicazioni legate al Covid

E’ morto Colin Powell, primo segretario di Stato americano di origini afro-americane. Aveva 84 anni ed è morto a causa di complicazioni legate al Covid. Lo riporta la Cnn, citando la famiglia su Facebook. Colin Powell fu Segretario di Stato Usa durante la prima presidenza di George W. Bush, dal 2001 al 2005.

“Il generale Colin L. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff, è morto questa mattina a causa delle complicazioni del Covid 19″, ha scritto la famiglia di Powell su Facebook. “Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano straordinario e amorevole”, hanno scritto, sottolineando che Powell era vaccinato.

Powell, dopo aver lavorato a stretto contatto con diversi presidenti degli Stati Uniti, tra cui Bush senior, finì al centro di polemiche che lo portarono alla fine della sua carriera doplomatica, quando, dopo gli attentati alle Torri Gemelle nel 2001, giustificò l’attacco in Iraq in un celebre discorso alle Nazioni Unite nel 2003, in cui l’amministrazione Usa accusava Saddam Hussein di possedere armi biologiche di distruzione di massa. Teoria che si rivelò poi infondata.

Colin Powell era “un grande servitore pubblico, a partire dall’epoca in cui prestò servizio come soldato in Vietnam”. Così l’ex presidente George w. Bush ricorda il suo segretario di Stato, scomparso oggi a 84 anni. “Era altamente rispettato in patria e fuori. E, ancora più importante, Colin era un uomo di famiglia e un amico. Laura e io mandiamo a Alma e ai loro figli le nostre sincere condoglianze”, aggiunge la nota.

