Rilasciato su cauzione. Il fermo dopo la denuncia di Camaryn Swanson

(LaPresse) Il rapper statunitense Tyga, all’anagrafe Michael Stevenson, è stato arrestato per violenza domestica a Hollywood. Gli agenti della polizia di Los Angeles sono intervenuti dopo che la stilista di moda 22enne Camaryn Swanson, sua ex fidanzata, aveva pubblicato sui social uno scatto del suo viso con un occhio nero. “Sono stata abusata emotivamente, mentalmente e fisicamente e non lo nascondo”, ha raccontato Swanson in una storia su Instagram. Al momento, nessun commento del rapper o dal suo staff. Il cantante è stato rilasciato dal carcere dopo aver pagato una cauzione di 50.000 dollari.

