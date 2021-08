Accusato di molestie, lascerà l'incarico tra due settimane

Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha annunciato le dimissioni in diretta televisiva dopo essere stato accusato di aver molestato 11 donne. Cuomo decadrà dalla carica tra due settimane. Il governatore ha affermato di essere “un combattente e che il suo istinto sarebbe quello di combattere” le polemiche e le accuse di aggressione sessuale contro di lui, ma che ciò avrebbe generato solo “mesi di controversie politiche e legali”. In diretta tv avrebbe anche detto alle figlie “vostro padre ha commesso degli errori”.

