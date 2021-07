Il presidente Usa a proposito del ritiro delle truppe americane dal Paese

“Non manderò un’altra generazione di americani in Afghanistan senza alcuna prospettiva di ottenere un risultato diverso”. A dirlo è il presidente Usa Joe Biden in conferenza stampa a proposito della scelta di ritirare le truppe americane dall’Afghanistan: “Sono gli abitanti che devono decidere il futuro del proprio Paese” ha poi aggiunto il presidente americano.

