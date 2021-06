Il presidente americano ha svelato la sua strategia di prevenzione contro i crimini violenti

“Tolleranza zero nei confronti dei venditori di armi che deliberatamente violano le leggi e le regole vigenti”. Lo ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annunciando alla Casa Bianca la strategia di prevenzione dell’amministrazione americana contro i crimini violenti. “E ripeto: tolleranza zero. Il mio messaggio è: vi troveremo”, ha aggiunto. “Storicamente la criminalità aumenta durante l’estate e, siccome stiamo emergendo da questa pandemia, con la riapertura del Paese, il tradizionale picco estivo potrebbe essere più pronunciato di quanto non sarebbe normalmente” ha aggiunto Biden.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata