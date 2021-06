Le immagini riprese da una bodycam: la vittima punta una pistola contro l'ufficiale prima di essere colpito

La polizia di San Jose, in California, ha mostrato il drammatico filmato dell’uccisione di un 31enne afroamericano, Demetrius Stanley, da parte di un agente in borghese. Le immagini mostrano l’uomo che cammina intorno a un veicolo della polizia senza contrassegni, aprendo la portiera e puntando una pistola contro un agente prima di essere colpito a morte. Il capo della polizia di San Jose, Anthony Mata, ha spiegato che due agenti in borghese stavano solo tenendo d’occhio il 31enne e che non avevano alcuna intenzione di arrestarlo o affrontarlo. Ma Stanley si è avvicinato alla macchina e ha aperto la portiera – ha aggiunto Mata – costringendo l’agente a sparare. “Le prove mostrano che Stanley ha puntato una pistola direttamente contro l’ufficiale. Temendo per la sua vita, l’agente ha sparato con la sua arma di ordinanza a Stanley”, ha concluso Mata.

