L'episodio è accaduto in un cantiere ferroviario di San Jose

Almeno nove persone sono state uccise negli Stati Uniti durante una sparatoria avvenuta in un cantiere ferroviario di San Jose, in California. A dichiararlo è il portavoce dello sceriffo della contea di Santa Clara, che ha specificato che il sospetto aggressore è morto. Ci sono anche diversi feriti. Le vittime sarebbero dipendenti della Valley Transportation Authority.

Il portavoce dello sceriffo della contea di Santa Clara, Russell Davis, ha affermato di non poter specificare il numero di morti e feriti. “Non posso confermare il numero esatto di feriti e decessi, ma vi dirò che si tratta di diversi feriti e vittime”, ha detto Davis. Ha aggiunto che è stata confermata la morte del sospetto aggressore. La sparatoria è avvenuta in una struttura che si trova accanto al Dipartimento dello sceriffo della Contea di Santa Clara e dall’altra parte dell’autostrada per l’aeroporto. La struttura è un centro di controllo del transito che immagazzina i treni e dispone di un cortile di manutenzione.

