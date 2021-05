Il presidente americano: "Hanno bassa possibilità di contrarre il virus"

“Chi è stato completamente vaccinato ha una possibilità molto bassa di contrarre il Covid-19 per cui chi è immunizzato non dovrà più portare la mascherina“: questo “è un gran giorno per il Paese”. Così il presidente Usa Joe Biden parlando alla Casa Bianca sulle nuove linee guida emesse dai Cdc, cioè il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, che ha allentato le norme sull’uso delle mascherine nel Paese.

