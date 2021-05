Joe Biden

L'annuncio del presidente americano alla Casa Bianca: "Fatti vaccinare o indossa la maschera finché non lo fai"

(LaPresse) – “Chi è stato completamente vaccinato ha una possibilità molto bassa di contrarre il Covid-19 per cui chi è immunizzato non dovrà più portare la mascherina“: questo “è un gran giorno per il Paese”. Così il presidente Usa Joe Biden parlando alla Casa Bianca sulle nuove linee guida emesse dai Cdc, cioè i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie negli Stati Uniti, che hanno allentato le norme sull’uso delle mascherine nel Paese. Nel suo discorso, Biden ha ricordato “i posti di lavoro persi” e le vittime del Covid negli Usa e ha ribadito che “chi non è vaccinato, ha ricevuto una sola dose di vaccino o chi deve far passare le due settimane dalla seconda dose deve ancora indossare la mascherina”.

“La cosa più sicura per il Paese è che tutti siano vaccinati”, ha aggiunto lanciando appelli agli americani. “Siamo arrivati a questo punto. Per favore proteggiti finché non arrivi al traguardo”, cioè alla vaccinazione completa. “La regola ora è semplice: fatti vaccinare o indossa una maschera finché non lo fai. La scelta è tua”, ha ripetuto, evidenziando che “non è ancora finita”.

