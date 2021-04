Era in prigione per aver orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia

Bernie Madoff, il finanziere che si è dichiarato colpevole di aver orchestrato una truffa con il più grande schema Ponzi della storia, è morto in una prigione federale statunitense. Lo rivelano fonti informate sulla vicenda all’Associated Press. Secondo la fonte, Madoff è morto al Federal Medical Center di Butner, nella Carolina del Nord, apparentemente per cause naturali. L’anno scorso, gli avvocati di Madoff presentarono una richiesta di scarcerazione per l’82enne, sottolineando che soffriva di una malattia renale allo stadio terminale e altre condizioni mediche croniche, ma la richiesta è stata rifiutata. Madoff ammise di aver truffato migliaia di clienti per miliardi di dollari nel corso di decenni. Un fiduciario, nominato dal tribunale, ha recuperato più di 13 miliardi di dollari sui 17,5 miliardi che gli investitori avrebbero dato a Madoff. Al momento del suo arresto, aveva falsi estratti conto per dimostrare ai suoi clienti che detevano partecipazioni per un valore di 60 miliardi di dollari.

