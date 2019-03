Nuova Zelanda, attacco terroristico in due moschee: almeno 49 morti e molti feriti. Tra gli assalitori un sovranista bianco

Almeno 49 morti e 48 feriti gravi: è questo l'attuale bilancio di un doppio attacco avvenuto in Nuova Zelanda. Tre uomini e una donna - già fermati dalla polizia - avrebbero aperto il fuoco in due moschee della città di Christchurch, una in Deans Avenue (dove sono state uccise 41 persone) e l'altra in Linwood Avenue (dove ne sono state uccise altre 7): nessuno di loro faceva parte delle liste di controllo degli estremisti. L'attacco voleva essere su più vasta scala: sono anche stati trovati due esplosivi attaccati a dei veicoli sospetti, che gli artificieri hanno disinnescato.

La polizia australiana ha identificato l'attentatore come Brenton Tarrant, un uomo bianco di 28 anni, nato in Australia. Twitter ha sospeso un account utente con quel nome e sulla pagina Facebook del ragazzo era stato condiviso un manifesto di 37 pagine nelle ore precedenti all'attentato. Tarrant ha voluto filmare tutto e mandare le immagini in live streaming. Indossando delle go-pro sulla testa, ha registrato integralmente i momenti dell'attentato e sono stati diffusi dei video che mostrano la sparatoria ai fedeli. Video che fanno sembrare l'attacco un videogioco ripreso in soggettiva e che la polizia ha pregato di non diffondere. AFP ha analizzato una copia del video trasmesso in diretta Facebook che mostra un uomo caucasico dai capelli corti guidare verso una moschea e poi sparare entrando nell'edificio. L'uomo continua a sparare alle persone all'interno della moschea, alcuni dei quali cercano di fuggire mentre altri stanno rannicchiati negli angoli dell'edificio. Secondo l'indagine di Afp, il video è autentico.

L'attentato è probabilmente do stampo razzista. In rete circola anche una foto di quelli che si pensa siano i caricatori delle armi utilizzate per la strage nelle moschee. Su uno di essi si legge il nome di Luca Traini, il 28enne responsabile della sparatoria di matrice razzista di Macerata contro gli immigrati. Sui caricatori compaiono anche i nomi di Alexandre Bissonette, il 29enne che nel 2017 uccise sei persone in una moschea di Quebec City, in Canada, e di Sebastiano Venier, il Doge veneziano che sconfisse i turchi durante la battaglia di Lepanto del 1571. Non c'è invece il nome di Anders Breivik, nonostante l'attacco sembra avere molto in comune con la sua strage del 2011, quando a Oslo e Uteya morirono 77 persone.

"È chiaro che quello che è accaduto può essere descritto solo come un attacco terroristico", ha dichiarato il primo ministro Jacinda Ardern, che ha elevato il livello di allerta del Paese ad "alto". "Da ciò che sappiamo finora sembra che gli attacchi fossero ben programmati".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata