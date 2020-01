Libia, ok a commissione militare congiunta per la tregua

di mbb/scp

Berlino, 19 gen. (LaPresse) - Mentre la Conferenza di Berlino è ancora in corso, è arrivato un primo ok libico per nominare i membri della commissione militare congiunta che dovrà monitorare il cessate il fuoco. Lo annuncia con un tweet il premier Giuseppe Conte, che auspica "venga mantenuto questo slancio".

