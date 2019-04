Notre-Dame, fiamme sotto controllo. La Procura apre un'inchiesta per disastro colposo

Prevista una riunione di esperti per capire se la struttura rimasta in piedi è stabile. Macron promette: "La ricostruiremo"

E' sotto controllo il devastante incendio che ha squarciato la cattedrale di Notre-Dame e lasciato in lacrime i parigini e il mondo intero. Il giorno dopo il rogo, che ha distrutto la famosa guglia e tre quarti del tetto, spazzando via secoli di inestimabile patrimonio della cultura e della storia francese, si cerca, con difficoltà, di guardare avanti. Il presidente francese Emmanuel Macron ha promesso di ricostruire la cattedrale descritta come l'anima della nazione e ha espresso sollievo per il fatto che "il peggio è stato evitato": le fiamme, che a un certo punto avevano minacciato l'intero edificio, fortunatamente non hanno intaccato la struttura portante.

Ora, però, resta da capire come resisterà la struttura rimasta in piedi. Secondo quanto riferito dal segretario di Stato all'Interno, Laurent Nunez, è prevista "una riunione con gli esperti e architetti francesi per cercare di stabilire se l'edificio è stabile e se i vigili del fuoco possono continuare il loro lavoro". Il rogo infatti non è completamente spento, ci sono ancora dei focolai e sono in corso le operazioni di raffreddamento.

Nella notte tutte le opere d'arte presenti all'interno della cattedrale sono state salvate e trasferite all'Hotel de Ville, la sede del comune cittadino. Saranno portate al Louvre già oggi o mercoledì secondo quanto riferito dall'emittente Bfmtv.

Inchiesta per disastro colposo - Intanto la Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. La pista di un incendio accidentale partito dal cantiere per la ristrutturazione in corso sul tetto della cattedrale "attira l'attenzione degli inquirenti", fa sapere una fonte vicina al dossier. Intanto nella notte la Procura ha iniziato ad ascoltare gli operai impegnati nei lavori. Sembra escluso per il momento il movente criminale, l'atto vandalico o quello terroristico.

Le indagini, affidate alla Direzione regionale della Polizia giudiziaria, si preannunciano lunghe e delicate: ci vorrà tempo prima che le circostanze di come sia scoppiato l'incendio siano chiarite.

Aiuti per la ricostruzione - La regione Ile-de-France sbloccherà 10 milioni di euro di "aiuti di emergenza per aiutare l'arcivescovo a realizzare i primi interventi" di ricostruzione, ha annunciato la presidente della regione Valérie Pécresse parlando a Radio Classique. "Questa ricostruzione, che ovviamente costerà molto, mobiliterà un intero paese, i migliori architetti, i migliori artigiani di Francia, forse del mondo. E lo affronteremo fin da ora", ha spiegato.

Duecento milioni verranno stanziati dal gruppo Lvmh e altri 100 dalla società di investimento della famiglia Pinault Artemis.

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo ha inoltre proposto di tenere nella capitale francese "una conferenza internazionale dei donatori" per la ricostruzione, sia per accogliere "esperti" sia per "raccogliere fondi".

L'inizio della tragedia - Tutto è cominciato intorno alle 18.50 quando, secondo la ricostruzione dei pompieri, le fiamme sono divampate nel sottotetto della chiesa, un rogo "probabilmente legato" ai lavori di restauro in corso. Le immagini, inizialmente postate da turisti e passanti sui social network e ben presto rilanciate da tutti i media internazionali, sono impressionanti: prima una enorme nube di fumo grigio che si sollevava dalla chiesa; poi, con il calare del buio e l'avanzare delle fiamme, la sagoma è diventata sempre più incandescente. Circa 400 i vigili del fuoco che hanno combattuto per ore contro le fiamme: uno di loro è rimasto leggermente ferito.

Pare che l'incendio sia partito da alcune impalcature installate sul tetto ma sulle cause non c'è ancora certezza. I lavori di restauro, per un costo complessivo di 11 milioni di euro e finanziati dallo Stato, erano in corso da diversi mesi, in particolare per ripulire la struttura, annerita dall'inquinamento.

Simbolo di Parigi - La chiesa, costruita fra il XII e il XIV secolo, è tra i simboli principali di Parigi, insieme alla Torre Eiffel. È il monumento storico più visitato d'Europa, attirando fra 12 e 14 milioni di turisti all'anno. La cattedrale, che è anche una basilica, oltre a essere ambita meta turistica continua ad assicurare cinque messe al giorno, sette la domenica. L'incendio è giunto nel primo giorno delle celebrazioni della Settimana santa che porta a Pasqua.



