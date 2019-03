Ethiopian airlines e Cina bloccano l'uso del Boeing 737 Max 8 dopo lo schianto in Kenya

Le autorità responsabili dell'Aviazione civile in Cina hanno reso noto di aver ordinato alle compagnie aeree di sospendere i voli di tutti gli aerei Boeing 737 MAX, a seguito dello schianto dell'Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - avvenuto domenica 10 marz appena dopo il decollo - che è costato la vita a tutte le 157 persone a bordo. La stessa decisione è stata presa dalla compagnia aerea Ethiopian Airlines che, in comunicato, ha spiegato che "sebbene non conosciamo la causa dellì'incidente, abbiamo deciso di far rimanere a terra la flotta per precauzione".

Intanto la Corea del Sud ha lanciato un'indagine "precauzionale" su due aerei B737 Max 8. Una squadra di quattro funzionari ha visitato la Eastar Jet Co., compagnia low cost della Corea del Sud, e ha iniziato a esaminare il pilota automatico e altri sistemi degli aerei realizzati da Boeing. Oh Sung-oun, direttore dell'aeronavigabilità al ministero del Territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, ha riferito, secondo quanto riporta l'agenzia sudocoreana Yonhap, che l'indagine si concluderà venerdì e le autorità potrebbero prendere misure per ritardare o sospendere l'introduzione dei jet se si riscontreranno problemi nell'aereo, ma non c'è ancora nessun piano per lasciare a terra gli aerei di Eastar Jet, che vengono utilizzati su rotte verso il Giappone e verso i Paesi del Sudest asiatico. Eastar Jet ha introdotto due Max 8 all'inizio di quest'anno e prevede di aggiungerne altri quattro alla sua flotta entro l'anno.

Quello in Kenya è il secondo incidente mortale del modello 737 MAX, che ha fatto il suo ingresso nel mercato nel 2017. Nel mese di ottobre, un Boeing 737 Max utilizzato dalla compagnia low cost indonesiana Lion Air, e in partenza da Giacarta per un volo domestico, si è schiantato 13 minuti dopo il decollo, uccidendo tutti i 189 tra i passeggeri e l'equipaggio a bordo.

