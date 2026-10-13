Usa, la nuova portavoce di Trump: "Onorata di lavorare per il presidente e per il popolo americano"

(LaPresse) – Katie Zacharia, la nuova portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato di essere “onorata di lavorare per il presidente Trump e per il popolo americano”, nel suo primo discorso ai giornalisti da quando ha assunto l’incarico venerdì scorso. “Non vedo l’ora di lavorare anche con ognuno di voi, soprattutto ora che siamo nel pieno della campagna elettorale di metà mandato, con un’energia e un entusiasmo mai visti prima nella storia delle elezioni di metà mandato, grazie al presidente Trump”, ha detto Zacharia. Zacharia, consulente per la comunicazione del Trump Media & Technology Group, ha lavorato brevemente come portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna all’inizio di quest’anno ed è stata commentatrice per Fox News e Newsmax.