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giovedì 15 ottobre 2026

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Harry e Meghan, prima apparizione pubblica della coppia dopo il ritorno in Inghilterra

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Prima apparizione pubblica del principe Harry assieme alla moglie Meghan dal loro rientro in Gran Bretagna. I duchi del Sussex, che avevano lasciato gli incarichi reali sei anni fa, sono arrivati giovedì mattina al Community Recording Studio, la prima delle tre associazioni benefiche che visiteranno a Nottingham, la città dell’Inghilterra centrale dove hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme dopo aver annunciato il fidanzamento nel 2017. Il Community Recording Studio utilizza programmi musicali, di spettacolo e sportivi per aiutare i giovani a rafforzare la propria autostima e a sviluppare competenze pratiche. La coppia visiterà in seguito Himmah, la più grande banca alimentare dell’Inghilterra centrale, e Epic Partners, che offre programmi sportivi, educativi e di tutoraggio per giovani svantaggiati.