Usa, perquisita abitazione della deputata democratica Ilhan Omar

Agenti federali hanno eseguito un mandato di perquisizione presso l’abitazione nell’area di Washington D.C. della deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar, nell’ambito di un’indagine penale federale in corso. In una nota, il dipartimento di Giustizia ha dichiarato che gli investigatori della Homeland Security Investigations, una divisione del dipartimento per la Sicurezza Interna (Dhs) che si occupa di indagini penali, hanno “eseguito un mandato di perquisizione autorizzato dall’autorità giudiziaria e ottenuto dal dipartimento di Giustizia”. Omar è da tempo un costante bersaglio dell’amministrazione Trump. La deputata è attualmente impegnata nella campagna per la rielezione.